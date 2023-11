Klar und deutlich: Babler als SPÖ-Chef bestätigt

Der heutige Samstag ist ein großer Tag für die SPÖ: Der Bundesparteitag tagt in der Grazer Messehalle. Im Zuge der Veranstaltung findet auch die Wiederwahl des SPÖ-Chefs statt – das heutige Datum ist somit für Andreas Babler ein großer „Schicksalstag“.

Der Ablauf der Wahl

Wie viel Zustimmung und Zuspruch wird der Bundesparteivorstand bekommen? Insgesamt 612 Delegierte konnten am heutigen Samstag ihre Stimme abgeben. Zehn Wahlstraßen wurde dafür zur Verfügung gestellt. Alle Stimmzettel aus den Urnen wurden anschließend an die Wahlkommission überreicht. Der Vorsitzende der Kommission Mirza Buljubaši kontollierte die Ergebnisse anschließend, damit es nicht erneut zu einem Fehler in der Auszählung kommt, wie es im Juni der Fall war. Damals wurde Hans Peter Doskozil als neuer Partei-Chef präsentiert, obwohl eigentlich Andreas Babler als Sieger aus der Wahl hervorging. Doskozil hat bereits im Vorfeld angekündigt, dass er aufgrund einer terminlichen Überschneidung nicht beim Bundesparteitag in Graz dabei sein wird. Am heutigen Samstag gab es nur einen Kandidaten für den Vorsitz der Partei – und dieser heißt Andreas Babler. Die Stimmen wurden deshalb entweder für oder gegen ihn abgegeben. Sollte keine Mehrheit erreicht werden, so muss die Partei einen neuen Kandidaten präsentieren, hieß es im Vorfeld.

Das ist der neue SPÖ-Chef

Um ungefähr 15 Uhr wurde die Wahl geschlossen. Es wurde eine Direktwahl des Parteivorsitzes beschlossen. Die Stimmabgabe ging in die Endphase und es folgte ein eindeutiges Ergebnis: Der SPÖ-Chef, der somit mit der Wahl beschlossen wurde, ist Andreas Babler. Er wurde mit 88,76 Prozent gewählt! Die Wahlbeteiligung liegt bei genau 99,32 Prozent. Im Bundesparteivorstand wurde mit über 99 Prozent gewählt.

Gratulation

Die SPÖ-Kärnten mit Landesparteivorsitzendem Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesgeschäftsführer Andreas Sucher an der Spitze gratuliert Andreas Babler zu seiner beeindruckenden Bestätigung als Bundesparteivorsitzender der SPÖ beim Parteitag in Graz. „Andi Babler ist die Zukunft. Die Zukunft unserer großen und stolzen Familie, die Zukunft für ein gerechteres Österreich. Für ein Österreich mit der SPÖ an der Spitze in Regierungsverantwortung“, zeigen sich Kaiser und Sucher nach einem Parteitag, der Geschlossenheit und Zusammenhalt demonstrierte, überzeugt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2023 um 18:13 Uhr aktualisiert