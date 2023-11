Toll: In Villach hat ein neues „Teehaus“ eröffnet

Veröffentlicht am 11. November 2023, 18:00 / ©Martin Steiner

In der Lederergasse 9 wurde vor wenigen Tagen, am 2. November, das „Teehaus“ eröffnet. Mit dem Konzept des Teefachhandels hat die Villacherin Melanie Kröpfl einen Raum für Teeliebhaber geschafft. „Angeboten wird eine Auswahl an handverlesenen losen Tees aus China, Japan, Taiwan und Indien, dazu passendes Teezubehör sowie Fachliteratur“, erklärt sie gegenüber 5 Minuten.

Sortiment soll laufend erweitert werden

Das Sortiment soll sich an der Nachfrage orientieren und dementsprechend auch laufend erweitert werden, meint Kröpfl weiter. Auf sechs Sitzplätzen kann man den Tee auch vor Ort im Laden konsumieren. Langfristig sind außerdem Teeseminare sowie Teeverkostungen geplant. Geöffnet hat das „Teehaus“ von Dienstag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr.