„Andi Babler ist die Zukunft“: KÃ¤rntner SPÃ– steht hinter SPÃ–-Chef

Nachdem Andreas Babler heute beim SPÖ-Parteitag in Graz als SPÖ-Chef bestätigt wurde – wir haben berichtet -, meldet sich nun auch die Kärntner SPÖ zu Wort. „Andi Babler lebt und verkörpert Sozialdemokratie und ihre Werte“, heißt es in einem ersten Statement von Landeshauptmann Peter Kaiser und SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher, die dem neuen, alten SPÖ-Chef zu seiner Bestätigung als Bundesparteivorsitzender gratulieren. Mit 88,76 Prozent der Stimmen wurde er als SPÖ-Chef bestätigt.

„Es ist Zeit für einen politischen Wechsel“

„Andi Babler ist die Zukunft. Die Zukunft unserer großen und stolzen Familie, die Zukunft für ein gerechteres Österreich. Für ein Österreich mit der SPÖ an der Spitze in Regierungsverantwortung“, zeigen sich Kaiser und Sucher überzeugt. Es sei an der Zeit, für einen politischen Wechsel in der Bundesregierung, heißt es in einer Aussendung. „Diese Bundesregierung hat jetzt lange und oft genug Schaden angerichtet. Sie hat bewiesen, dass sie die Anliegen und Sorgen der Menschen in einer von Instabilität und Unsicherheit geprägten Zeit nicht ernst nimmt“, so Kaiser.

„Andi Babler hat das Herz am rechten Fleck“

Babler sei dagegen die einzig glaubwürdige Alternative, der nicht nur das Herz am rechten Fleck, sondern auch die passenden Lösungen, um das Leben der vielen zu verbessern, die tagtäglich für ihre Familien und ein besseres Leben kämpfen, parat habe. „Andi Babler lebt und verkörpert Sozialdemokratie und ihre Werte“, erklärt Kaiser, der am Parteitag mit 98,47 Prozent der Stimmen zum Stellvertreter Bablers gewählt wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2023 um 18:39 Uhr aktualisiert