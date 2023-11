Hundebesitzer aufgepasst! Nagelköder in Welzenegg gefunden

Vorsicht an alle Tierbesitzer. In Welzenegg ist scheinbar wieder ein Hundehasser unterwegs. Wie in der Story der Instagram-Seite „klagenfurt_elite“ zu sehen, wurden dort bei der Glan scheinbar Nagelköder gefunden. „Wir haben es gerade noch rechtzeitig einem Hund aus dem Maul geholt“, erklären die besorgten Klagenfurter auf der Instagram-Seite.

Nicht zögern, wenn der Hund was verschluckt

Passt also in nächster Zeit besonders auf eure Hunde auf, wenn ihr in Welzenegg spazieren geht. Sollte ein Hund doch etwas verschlucken, solltet ihr mit dem Gang zum Tierarzt auf keinen Fall warten. Hier findet ihr den Tierärztenotdienst in den unterschiedlichen Kärntner Bezirken.