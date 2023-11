„Nicht begehbar“: Wie geht es mit dem Liesersteig weiter?

Rund um das Thema Liesersteig hat es kürzlich im Spittaler Rathaus einen Runden Tisch mit Vertretern der Gemeinden Spittal und Seeboden unter Beiziehung von Arnold Riebenbauer vom Alpenverein gegeben. Über eine mögliche Lösung wurde angeregt diskutiert, heißt es in einer Aussendung. Im Mittelpunkt des intensiven Arbeitsgesprächs stand die Sicherheit der Bevölkerung und die damit verbundene Haftungsfrage.

Aufhebung der Sperre kein Thema

„Es bedarf nun noch weitere Gespräche in den diversen Gremien der Gemeinden und des Alpenvereins“, so Vertreter der Stadtgemeinde. Eine weitere Gesprächsrunde ist im Jänner 2024 geplant. In einer neuen Stellungnahme des Landesgeologen, vom 6. November, wird jedenfalls bestätigt, dass der Liesersteig in seinem derzeitigen Zustand nicht begehbar sei. Eine Aufhebung der Sperre sei demnach aktuell kein Thema.