Mann droht mit Gehstock: „Ich werde dir den Kopf abschlagen“

Veröffentlicht am 11. November 2023, 20:06 / ©5 Minuten

Im Landesgericht Klagenfurt kommt es am kommenden Mittwoch, den 15. November zwischen 15.30 und 16 Uhr, zu einer Verhandlung wegen „gefährlicher Drohung“. Ein Erwachsener muss sich vor Richterin Sabine Götz verantworten, weil er eine andere Person mit zumindest einer Verletzung am Körper bedroht haben soll, wie das Landesgericht in einer Aussendung berichtet. Im Rahmen eines Streitgesprächs soll er den Gehstock erhoben haben und sinngemäß geäußert haben, „er werde ihr den Kopf abschlagen“. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2023 um 21:02 Uhr aktualisiert