In Klagenfurt und Kötschach-Mauthen: „Gailtaler Weihnacht“ wieder da

Gailtaler Weihnacht in Kötschach-Mauthen im November 2015.

Veröffentlicht am 11. November 2023, 21:27 / ©gailtal-journal

Initiator dieser Neuaufführung ist der Rotary Club Hermagor unter der Präsidentschaft von Architekt Herwig Ronacher. „Durch die zufällige Vorgespräche mit Erika Mittergradnegger-Jung, Tochter des bekannten Liederschöpfers Günther Mittergradnegger, erkannten wir, dass im Jahr 2023 der 100. Geburtstag ihres Vaters und das 30-jährige Jubiläum der Erstaufführung der „Gailtaler Weihnacht“ zusammenfallen. Das führte zum gemeinsamen Entschluss, dieses Werk zu Weihnachten 2023 wieder aufzuführen, und zwar unter der Schirmherrschaft des Rotary Clubs Hermagor, da sowohl Arnold Ronacher als auch Günther Mittergradnegger Rotarier waren. Dadurch ergab sich als nächster Schritt eine Anfrage bei Reinhard Kühr, dem Vollender dieses Werkes einerseits, sowie bei Chorleiter Fritz Unterweger, ob sie auch diesmal unsere Idee begleiten könnten. Sowohl Reinhard Kühr als auch Fritz Unterweger standen spontan für eine Wiederaufführung samt aller erforderlichen Organisationen zur Verfügung, welche für das Gelingen dieses Werkes notwendig sind. Kurzfristig konnte sichergestellt werden, dass der gemischte Kirchenchor Kötschach, ein Schülerchor sowie die Instrumentalisten zur Verfügung stehen würden.“

Entstehung der Gailtaler Weihnacht

Arnold Ronacher, der Verfasser der Texte der Gailtaler Weihnacht, beschrieb die Entstehung dieses Werkes wie folgt: „Vor allem in den Alpenländern ist noch so manches altes Brauchtum um die Zeit vom Advent bis zu Dreikönig lebendig. Dies gilt auch für das vom großen Verkehr lange Zeit abgeschlossen gewesene Gailtal. Aus dieser Erkenntnis erwuchs die Idee zur Gestaltung einer eigenen bodenständigen Advent- und Weihnachtsfeier. Es war Wilhelm Millonig aus Vorderberg, der bereits 1975 mit einem solchen Vorschlag an mich herantrat und mich ersuchte, die passenden Texte dazu zu verfassen. Millonig war es auch, der die entsprechenden Unterlagen über einige überlieferte Weihnachtsbräuche aus dem Gailtal und u.a. auch das „Vorderberger Dreikönigslied“ beibrachte. Nach Vorliegen der Texte trafen wir gemeinsam mit Dr. Günther Mittergradnegger zusammen und konnten ihn für den musikalischen Teil gewinnen, der dann von Reinhard Kühr finalisiert wurde.

Jetzt ist es wieder so weit

Am 18. Dezember 1993 konnte schlussendlich die Uraufführung der „Gailtaler Weihnacht“ von der Singgemeinschaft Kötschach-Mauthen unter Obmann Günther Marizzi und der Leitung von Chorleiter Fritz Unterweger im Rathaussaal Kötschach stattfinden.“ Nun ist es wieder so weit. Die Kantate wird diesmal nicht nur im Rathaussaal in Kötschach-Mauthen, sondern auch im Dom zu Klagenfurt aufgeführt.