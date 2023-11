Nach frostigem Start: Sonntag wird wieder verbreitet sonnig

Nach einer besonders frostigen Nacht beginnt der Sonntag in Kärnten meist sonnig und nur vereinzelt mit Nebel. „Während in Oberkärnten aus Südwesten häufig ausgedehnte Wolken hereinziehen und der Sonne nur noch zwischendurch Platz machen, zeigt sich die Sonne nach Osten hin häufiger, wenn auch zeitweise durch dünne Wolken gedämpft“, erklären die Meteorologen der „GeoSphere Austria“. Nachdem es am Abend etwas zuzieht, kann es in den Tauern sogar ein wenig regnen, ab 800 bis 1.100 Metern sogar leicht schneien. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von fünf bis neun Grad.