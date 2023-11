So wird das Wetter am Sonntag in der Steiermark!

Veröffentlicht am 11. November 2023, 21:38 / ©5 Minuten

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria: In den Morgenstunden ziehen vereinzelt Wolkenfelder auf, besonders im Oberen Mur- und Ennstal ab dem späten Vormittag. Östliche Regionen dürfen sich bis zum Nachmittag über anhaltenden Sonnenschein freuen. Der Wind bleibt schwach und wechselt von Nordwest auf Süd bis West. In den Morgenstunden kann es örtlich leichten Frost geben, während die Temperaturen am Nachmittag angenehme 5 bis 9 Grad erreichen, im Südosten sogar bis zu 10 Grad.