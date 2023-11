Villacher „rast“ durch Baustellenbereich auf A2 – Führerschein weg

Veröffentlicht am 12. November 2023, 07:08 / ©LPD Stmk/Makowecz

Gestern Abend, um 19.37 Uhr, war auf der A2 Süd Autobahn im beschilderten 60 km/h Baustellenbereich beim Knoten Klagenfurt West ein Auto mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Polizisten hatten bei einem 44-jährigen in Villach lebenden Russen mit der Laserpistole eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 56 km/h festgestellt – nachdem die Toleranz abgezogen wurde! Der Lenker gab danach an, mit den Gedanken nicht ganz auf der Straße gewesen zu sein. Ihm wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und er wird nun angezeigt, heißt es seitens der Polizei.