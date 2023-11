Minusgrade überall: So kalt war es in Kärnten heute Früh

Minusgrade, wohin das Auge reicht – und das wortwörtlich. In Kärnten ist es heute in der Früh in allen Regionen so richtig kalt geworden. Alle Messstationen des Landes der „GeoSphere Austria“ zeigten um 7 Uhr Minusgrade an. Am „wärmsten“ war es dabei noch in Klagenfurt in der Lastenstraße mit minus 0,7 Grad, am kältesten unterhalb von 1.000 Metern in Weitensfeld mit minus 5,6 Grad und in Bad Bleiberg (minus 4,2 Grad).

Erstaunliche Unterschiede in Klagenfurt

Richtig frostig ist es auch auf der Flattnitz in 1.434 Metern Höhe gewesen, hier hatte es minus 7,3 Grad. Spannend sind vor allem die Temperaturunterschiede innerhalb von Klagenfurt. Während die Messstation in der Lastenstraße minus 0,7 Grad anzeigte, hatte es am Flughafen frostige minus 2,9 Grad um 7 Uhr. In Villach waren es immerhin auch minus 1,7 Grad, die man verzeichnete. In den kommenden Tagen dürfte es in der Früh in Kärnten dann aber wieder etwas „wärmer“ werden, derart tiefe Minusgrade sind jedenfalls nicht zu erwarten.