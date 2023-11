Kärntner Ort gehört zu den „10 schönsten Orten in Österreich“

"1000 things to do"

Monatelang habe man die Köpfe zusammengesteckt, recherchiert und erlebt, heißt es in einem Facebook-Posting der Seite „1000 things to do in Austria“. Nun könne man jedoch mit gutem Gewissen sagen: „Wir haben sie gefunden. Die 10 schönsten Orte in Österreich, die ihr 2024 unbedingt besuchen solltet.“ Mitten unter ihnen übrigens mit Heiligenblut auch ein Kärntner Ort, der es sogar auf Platz 3 geschafft hat. Vor Heiligenblut liegen lediglich Seefeld und der Mondsee.

„Heiligenblut kann mehr“

Obwohl es „das Tor zum höchsten Berg Österreichs“ ist, könne laut „1000 things to do in Austria“ Heiligenblut weit mehr als nur „Hochalpenstraße, Höhenluft und einzigartiges Bergpanorama“. „Im abwechslungsreichen Wander- und Skigebiet kann man sich das ganze Jahr über ordentlich austoben“, erklären sie abschließend.

Das sind die Top 10 Orte Österreichs: Seefeld

Mondsee

Heiligenblut

Bad Ischl

Klösterle am Arlberg

Retz

Alpbach

Bad Radkersburg

Hallein

Forchtenstein

