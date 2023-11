Nach Vorfall in Kroatien: „Römerquelle-Chargen für den Verzehr sicher“

Das kroatische Innenministerium hat nach umfassenden Tests mehrerer Getränke mitgeteilt, dass es in Rijeka einen Einzelfall im Zusammenhang mit einer einzigen Flasche Römerquelle Emotion Blaubeere-Granatapfel gegeben hat. „Wir begrüßen die Klarheit, die die Testergebnisse für unsere Konsument:innen und Kund:innen nach der Ungewissheit der letzten Tage bringen. Bei unseren Produkten haben das Wohlergehen unserer Konsument:innen sowie strengste Qualitäts- und Lebensmittelstandards höchste Priorität“, heiß es vom Konzern.

Analyse zeigte keine Probleme in der Abfüllung

Coca-Cola Österreich hatte die österreichischen Behörden (BMSGPK, AGES, Lebensmittelaufsicht Land Burgenland) am Mittwoch, den 8. November über eine gründliche interne Untersuchung detailliert informiert, deren Analyse keinerlei Probleme in der Abfüllung aufgezeigt hat. Zusätzlich wurden seitens der Behörden im Abfüllwerk in Edelstal die Produktionsprozesse begutachtet und Proben gezogen, um die Produktsicherheit zu bestätigen. „Unsere Kolleg:innen in Kroatien werden die Polizei bei der Aufarbeitung des Vorfalls in Rijeka weiterhin mit voller Transparenz unterstützen“, heißt es.