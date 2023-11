Mann greift Braut auf den Hintern – dann eskaliert Hochzeitsfeier völlig

Gestern Abend, gegen 21.25 Uhr, ist es in einem Gastlokal bei Hochzeitsfeierlichkeiten im Bezirk St. Veit zu einer Schlägerei gekommen. Ein 53-jähriger Feuerwehrmann, dessen 47-jähriger Bruder und der 35-jährige Bräutigam sind aneinandergeraten, wobei sowohl der 53-Jährige als auch der Bräutigam verletzt wurden.

Wie kam es zu der Prügelei?

Im Gasthaus feierte eine Hochzeitsgesellschaft in einem eigenen Saal. Zeitgleich befanden sich dort aber auch noch einige Gäste einer Trauergemeinschaft, die tagsüber an einem Begräbnis teilgenommen hatten, wie die Polizei berichtet. Einer der Feuerwehrmänner dürfte der Braut, ersten Ermittlungen zufolge, auf den Hintern gegriffen haben, als diese an der Theke vorbeiging. Dies war der Auslöser der Rangelei zwischen dem Brautvater, dem Bräutigam und eben der beiden Feuerwehrmänner in Uniform. Die polizeilichen Ermittlungen sind derzeit noch nicht abgeschlossen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2023 um 09:57 Uhr aktualisiert