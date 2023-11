Baustelle in der Radetzkystraße: 95 Prozent der Arbeit „geschafft“

Ab Juli 2024 ist die Neutorgasse fertiggestellt und für alle Verkehrsteilnehmer, wie Anrainer und Lieferverkehr, freigegeben. Rund 95 Prozent der Arbeiten in der Radetzkystraße sind mit Anfang November bereits geschafft. Die Arbeiten in der Radetzkystraße werden bereits mit 24. November beendet sein und die Verkehrsfreigabe erfolgt am 25. November. Die Busse der Graz Linien, die derzeit noch von der Haltestelle Opernring wegfahren, können dann wieder vom Jakominiplatz aus ihre Fahrgäste an das jeweilige Ziel bringen.