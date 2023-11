Über 30.000 Besucher: Neuer Rekord für Museum Villach

Veröffentlicht am 12. November 2023, 11:41 / ©Stadt Villach

Das Museum der Stadt Villach, der Stadtpfarrturm und das Relief von Kärnten – sie alle wurden heuer von so vielen Menschen besucht, wie nie zuvor. „Es ist einfach großartig. Dieser Besucherrekord ist ein Beweis für die Attraktivität und Vielfalt des kulturellen Angebots in Villach. Wir sind stolz darauf, dass unsere Stadt ein solch lebendiges kulturelles Erlebnis bietet“, freut sich Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

„Geschichte trifft Zukunft“

Im heurigen Jubiläumsjahr hat das Museum mit seiner spannenden und interaktiven Sonderschau „Geschichte trifft Zukunft“ gepunktet. „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz, die wir in dieser Sommersaison erfahren haben. Unser Team hat hart daran gearbeitet, ein abwechslungsreiches und ansprechendes Programm für unsere Besucher zu gestalten“, betont Museumsdirektor Andreas Kuchler. Der Rekord sei eine Bestätigung für die Bemühungen des gesamten Teams und sporne alle an, weiterhin qualitativ hochwertige Ausstellungen und Veranstaltungen anzubieten.

Kostenlose viersprachige Schau über Hans Sima

Während der Schließzeit der Museumsstandorte bis Mai 2024 besteht heuer erstmals über die Wintermonate die Möglichkeit, eine zeitgeschichtliche Ausstellung in der Arbeiterkammer Villach anzusehen. Das Museum Villach zeigt dort noch bis Ende des Jahres in Kooperation mit der Arbeiterkammer Kärnten, Universität Wien und der Hans-Sima-Privatstiftung kostenlos die viersprachige Schau über Landeshauptmann Hans Sima. Ebenso bei freiem Eintritt ganzjährig geöffnet, ist der historische Schauraum in der Villacher Burg (Burgplatz 1).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2023 um 12:14 Uhr aktualisiert