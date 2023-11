Hunderte Euro: Welche Boni es jetzt noch gibt

Veröffentlicht am 12. November 2023, 12:32 / ©5min.at

Nachdem es in den vergangenen Monaten zu einer wahren Flut an Boni gekommen ist, klingt diese nun langsam wieder ab. Dennoch gibt es noch einige, die weiterhin aktiv sind und auch weiterhin teilweise beantragt werden können, teilweise „von selbst“ auf eure Konten kommen. Wir haben die wichtigsten für die Kärntner aufgezählt.

Familienbonus und Klimabonus

Während der 60-Euro-Familienbonus mit mehr oder weniger großem Erfolg ausbezahlt wird – Genaueres zum Bonus erfahrt ihr hier – ist der Klimabonus noch nicht auf allen Konten aufgetaucht. Zahlreiche Personen haben ihn noch nicht erhalten, was meist auf einen Umzug in der ersten Jahreshälfte (bis 3. Juli) zurückzuführen ist – wir haben berichtet. Diese Personen, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen, bekommen den Klimabonus Anfang 2024 entweder direkt auf ihr Konto oder eben als Gutscheine per Post. Der Klimabonus kommt automatisch.

Heizkostenzuschuss bringt bis zu 280 Euro

Nicht automatisch kommt in Kärnten allerdings der Heizkostenzuschuss, der aktuell noch bis 29. März 2024 beantragt werden kann – bei der Hauptwohnsitzgemeinde. Dabei wird in großen und kleinen Heizkostenzuschuss unterschieden. Für den „Großen“ (inklusive Energiebonus, der automatisch mit ausbezahlt wird) gibt es 280 Euro, für den „Kleinen“ (inklusive Energiebonus „nur“ 210 Euro. Welche Voraussetzungen du erfüllen musst, um den Zuschuss zu erhalten, erfährst du hier.

„Kärnten-Bonus-Extra“ bringt 300 Euro

Weiters kann man noch bis 30. November den „Kärnten-Bonus-Extra“ in der Höhe von immerhin 300 Euro abstauben. Die meisten werden diesen zwar schon automatisch im Juli bekommen haben, zahlreiche Kärntner können ihn aber noch beantragen. Alles rund um den Kärnten Bonus Extra erfährst du hier unter den „häufig gestellten Fragen“ ganz unten.