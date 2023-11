Steirischer Ort gehört zu den „10 schönsten Orten in Österreich“

Monatelang habe man die Köpfe zusammengesteckt, recherchiert und erlebt, heißt es in einem Facebook-Posting der Seite „1000 things to do in Austria“. Nun könne man jedoch mit gutem Gewissen sagen: „Wir haben sie gefunden. Die 10 schönsten Orte in Österreich, die ihr 2024 unbedingt besuchen solltet.“ Mitten unter ihnen übrigens mit Bad Radkersburg auch ein steirischer Ort, der es auf Platz 8 geschafft hat.

Bad Radkersburg ist mehr als nur ein beliebtes Thermenziel

Für viele Steirer erweckt der Name des Ortes sofort eine Erinnerung an die Therme, für die Bad Radkersburg bekannt ist. „Die Parktherme ist zwar eines der Herzstücke des Kurorts, aber längst nicht das einzige, was Bad Radkersburg zu bieten hat“, betont „1000 things to do in Austria“. Die Region besticht aufgrund der vielen Buschenschänken mit saisonalen Spezialitäten von Spargel bis Kürbis und von Holunder bis Sturm. Auch Radler verschlägt es oft nach Bad Radkersburg. „Immerhin liegt Bad Radkersburg am Ende der Vulkanland-Route 66, an der diverse regionale Betriebe und Manufakturen zur Einkehr locken. Wer nicht nur den Drahtesel, sondern auch die grauen Zellen beanspruchen will, entdeckt die Gegend im Zuge einer Rätselrallye auf dem Rad, die besonders Kinder begeistern wird“, ergänzt „100 things to do in Austria“.