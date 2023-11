Großartig! Kärntnerin versilbert sich bei Parkinson-WM gleich doppelt

Zwei Mal Silber – ein wahrer Medaillenregen ist auf Agnes Jan bei den „ITTF World Parkinsons Table Tennis Championships“ niedergegangen. Sie war eine der neun von Österreich für die WM nominierten Sportlern. Die Kärntnerin spielt aktiv beim TTC Felsberger-Gurnitz und konnte im Mixed-Doppel mit Karl Strauss (aus Vorarlberg) und im Damen-Doppel mit Andrea Haffner (aus der Steiermark) jeweils Silber gewinnen.

2024 gibt es gleich zwei Großereignisse

Detail noch am Rande: In Heraklion wurden bei einer Tombola zwei Teilnehmer zufällig gezogen, die 2024 im Juli zu den „ITTF World Masters Championships“ nach Rom fahren dürfen – eine der beiden glücklichen Gewinner war ausgerechnet die Tischtennisspielerin aus Kärnten. 2024 findet im Herbst außerdem auch die nächste Parkinson-WM in Metz (Frankreich) statt. Jan kann sich nun also gleich auf zwei Großereignisse im nächsten Jahr vorbereiten.