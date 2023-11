Erklärtafel beim Steinernen Fischer angebracht

Am Benediktinerplatz

Veröffentlicht am 12. November 2023, 16:45 / ©Andreas Skorianz

„Es freut mich, dass mein Antrag rasch umgesetzt wurde. Touristen, aber auch Einheimische, stehen oft ratlos vor diesem einmaligen Rechtsdenkmal. Wenn man ihnen dann die Geschichte über den Steinernen Fischer erzählt sind sie begeistert. Mit der jetzt angebrachten schönen Tafel wird diese Sage für jeden verständlich“, sagt Skorianz. Die Umsetzung des Antrages zeige, dass man auch mit wenig Geld Sinnvolles umsetzen könne. Das Rechtsdenkmal am Benediktinerplatz ist in dieser Form einmalig und verdient mehr Beachtung, so Skorianz. „Auch der Landeshauptmann hat im Gemeinderat eine finanzielle Entlastung der Gemeinden gefordert. Den Worten müssen jetzt Taten folgen. Der einstimmige Beschluss ist im Land schnellstens umzusetzen“, fordert Skorianz