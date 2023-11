Prognose für Österreich: Dieses Wetter erwartet dich am Montag

Veröffentlicht am 12. November 2023, 21:43 / ©5 Minuten

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Montag wird: Nördlich des Alpenhauptkamms sowie im Norden und Osten dominieren dichte Wolken den Himmel. Der Tag wird von häufigem und weit verbreitetem Regen begleitet sein. Eine allmähliche Anhebung der Schneefallgrenze auf über 2000 Meter Seehöhe ist zu erwarten. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West.

Süden und Südosten:

Im Kontrast dazu erleben die südlichen und südöstlichen Teile Österreichs neben zahlreichen Wolken auch sonnige Phasen. Hier bleibt das Wetter größtenteils trocken. Die Temperaturskala zeigt in den Morgenstunden Werte zwischen minus 2 und plus 8 Grad. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf moderate 6 bis 14 Grad an, wobei die höchsten Werte im Westen Österreichs zu erwarten sind.