Wetterkapriolen am Montag: Sonnenschein, Wolken und lokale Regenschauer

Veröffentlicht am 12. November 2023, 21:43 / ©Thomas Kaiser

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Montag wird: Während sich zeitweise die Sonne am Himmel zeigt, ziehen gleichzeitig dichte Wolken durch, die für wechselhafte Witterungsverhältnisse sorgen. Insbesondere im ganz nördlichen Bereich könnten lokal Regenschauer vom Tauernhauptkamm heranziehen.

Schneeschauer in höheren Lagen

Die Schneefallgrenze bleibt vorerst hoch und liegt erst oberhalb von 1900 bis 2400 Metern. Somit sind Schneeschauer vorwiegend in höheren Bergregionen zu erwarten.

Windige Bedingungen

In den Tauerntälern kann es stellenweise zu einem frischen Nordwestwind kommen, während in Gebirgsregionen ein lebhafter bis kräftiger Wind aus Südwest bis Nordwest weht. Die Temperaturen bewegen sich im allgemeinen Bereich von 7 bis 11 Grad. An einigen Orten könnte es sogar eine Spur milder werden. Diese moderaten Temperaturen tragen dazu bei, dass es trotz der wechselhaften Wetterbedingungen vergleichsweise mild bleibt.