Nach Babypause: Krampusgruppe Red Devils startet wieder durch

Veröffentlicht am 13. November 2023, 08:21 / ©Martina Albel Ina.graphy

Die Perchtengruppe Red Devils Wernberg wurde am 18. November 2015 vom Obmann Marco Kaufmann (29) und seiner jetzigen Frau (26) gegründet. Kurz darauf schlossen sich ihnen viele junge Wernberger und Familienmitglieder an, die beschlossen haben, den Brauchtum der Krampusläufe aufrechtzuerhalten. „Unser Team besteht aus engen Freunden, Familienmitgliedern sowie weiblichen und männlichen Mitgliedern. An dieser Stelle möchte ich auch Stefan Ambrosch, Marcel Hafner und meiner Frau danken, die seit der Gründung bei uns sind und über die ich sehr froh bin“, erklärt Obmann Marco Kaufmann.

Hausbesuche mit Nikolo

Im Jahr 2019 legte die Gruppe eine Pause ein, da Marco Kaufmann und seine Frau Nachwuchs erwarteten. Deshalb beschlossen sie, die Gruppe für mehrere Jahre stillzulegen. Doch nun starten sie wieder voll durch. Die Gruppe bietet auch Hausbesuche mit Nikolaus am 5. und 6. Dezember an. Außerdem stellt die Perchtengruppe coole Acts wie beispielsweise Feuershows auf die Beine und arbeitetet unter anderem mit Pyrotechnik.

Kinderfreundliche Perchten

„Doch das Wichtigste ist, dass die Leute keine Angst vor uns haben, wir sind deswegen auch sehr kinderfreundlich und unsere Aufpasserin hat auch immer etwas Süßes mit dabei. Wir haben auch zwei Kinder in der Gruppe, die selber mitlaufen„, beschreibt der Obmann. Die Red Devils Wernberg vertreten den Brauchtum mit einheitlicher Ausrüstung und spektakulären Raucheffekten, und bei manchen Läufen präsentieren sie dieses Jahr auch ihre Kutsche, bei deren Bau jedes Gruppenmitglied mitwirkte. Die Gruppe hält ihre treuen Follower auf Facebook, Instagram, TikTok und sogar auf YouTube stets auf dem Laufenden.