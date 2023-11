Klassik-Highlight: Steirische Kammerphilharmonie erstmals in Villach

Steirer in Kärnten

Die Steirische Kammerphilharmonie unter der Leitung des Dirigenten David Schlager verspricht einen puren, anspruchsvollen Musikgenuss. Der Tenor Mario Lerchenberger wird als Solist mit „schönem, hellem und kraftvollem Tenor“ die schönsten Mozart-Arien präsentieren. Mit beeindruckender Legato-Kultur führt Lerchenberger durch Stücke wie „Dalla sua pace“ und „Il mio tesoro“. Der musikalische Höhepunkt des Abends wird Beethovens Siebente Sinfonie sein, geprägt von dramatischer Wucht und rhythmischer Intensität.

Musikalische Magie in Villach

Dirigent David Schlager und die Steirische Kammerphilharmonie versprechen eine einzigartige chemische Verbindung, die das Publikum in Villach in den Bann ziehen wird. Der Gala-Abend verspricht kraftvolle Dramatik, tänzerische Leichtigkeit und einen unvergesslichen Musikgenuss für alle Sinne. Die Karten sind in allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie online erhältlich.