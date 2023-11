Schneckentempo-Protest in Salzburg: Klimaaktivisten mahnen zur Eile

Veröffentlicht am 13. November 2023, 08:40 / ©Letzte Generation

In einer ungewöhnlichen Demonstration machten Klimaaktivisten in Salzburg erneut auf die Dringlichkeit des Klimaschutzes aufmerksam. Unter dem Motto „Schneckentempo für die Zukunft“ zog eine Gruppe von Menschen der „Letzten Generation“ im gemächlichen Tempo vom Imbergstraße über die Staatsbrücke zum Giselakai. Die klare Botschaft an die Bundes- und Landesregierung: „Handelt jetzt und setzt die Empfehlungen des Klimarats um!“

1.047 Tage ohne Gesetz

Seit 1.047 Tagen steht ein effektives Klimaschutzgesetz aus. Währenddessen haben sich die 84 zufällig ausgewählten Bürger im Klimarat auf 93 Lösungen geeinigt, die breite Zustimmung finden. Eine dieser Lösungen beinhaltet die schrittweise Abschaffung aller Subventionen für fossile Energien.

Schneckentempo für Klimaaktion

Die Aktion, die bewusst das Schneckentempo gewählt hat, symbolisiert den aus Sicht der Aktivisten zu langsamen Fortschritt in der Klimapolitik. Der Appell an die Regierung lautet, „die festgefahrenen Verhandlungen zu durchbrechen und effektive Maßnahmen zum Schutz unseres Planeten zu ergreifen“.