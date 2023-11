/ ©Erfolgreicher Abschluss der Triathlonsaison 2023

Die Veranstaltung fand in festlicher Atmosphäre im Veranstaltungszentrum K3 in St. Kanzian statt und versammelte rund 250 Gäste, darunter ÖTRV-Präsident Walter Zettinig, Thomas Krainz, Bürgermeister von St. Kanzian am Klopeiner See, Andreas Kristan, Vorsitzender des Tourismusverbandes St. Kanzian/Klopeiner See, sowie Robert Karlhofer, Geschäftsführer der Tourismusregion Klopeiner See – Südkärnten – Lavanttal. Moderiert wurde die Veranstaltung von Elisabeth Puschan und KTRV-Generalsekretär Markus Polka. Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung der Preise für die Cupserie im Erwachsenenbereich sowie für den Stadtwerke-Nachwuchs Cup. Die erfolgreichen Athletinnen und Athleten wurden für ihre herausragenden Leistungen in dieser anspruchsvollen Saison geehrt.

„Unvergessliches Erlebnis“

Zettinig und die Präsidentin des Kärntner Triathlon Verbandes, Constance Mochar, waren begeistert. „Mit großer Dankbarkeit blicke ich auf die Triathlonsaison 2023 zurück. Ein herzliches Dankeschön an alle, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrer Leidenschaft diese Saison zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht haben – sei es als Athletin oder Athlet, Sponsor, Partner oder Organisator. Herzlichen Glückwunsch an die Preisträgerinnen und Preisträger, ihr habt den Triathlonsport würdig vertreten. Möge die kommende Saison genauso aufregend und erfolgreich sein“, so Zettinig.

Der erfolgreichste Landesverband im Jahr 2023

„Diese Saison war für den Kärntner Triathlon Verband und die gesamte Triathlon-Gemeinschaft eine Reise voller Herausforderungen, Erfolge und Gemeinschaft. Mein aufrichtiger Dank gilt jedem Einzelnen, der dazu beigetragen hat. Herzlichen Glückwunsch an alle Siegerinnen und Sieger und Platzierten – eure Leistungen sind eine Quelle der Inspiration für uns alle. Auf eine weiterhin erfolgreiche und gemeinsame Zukunft“, so Mochar. Zudem hob die Präsidentin nochmals hervor, dass der Kärntner Triathlon Verband im Bundesländervergleich der erfolgreichste Landesverband im abgelaufenen Jahr 2023 ist (Kärntner Triathlon-Verband ist Österreichs Nummer 1 (triathlon-kaernten.at))

Krainz und Kristan betonten die Attraktivität der Region für Triathlonveranstaltungen. Schließlich fand der erste Triathlon in Österreich im Jahr 1983 auch am Klopeiner See statt. Triathlon-Pionier Charly Plautz erzählte von den Anfängen des Triathlonsports in Kärnten und teilte einige interessante Anekdoten aus 40 Jahren Triathlongeschichte.

Ergebnisse Cup-Siegerinnen und Sieger – Altersklassen: Schüler E: Annabell Baltz-Balzberg (AVC-Klagenfurt – Triathlon)

Schüler D: Mia Mosshammer (HSV Triathlon Kärnten) & Mike Mosshammer (HSV Triathlon Kärnten)

Schüler C: Marina Schnitzer (WFV Finkenstein am Faakersee) & Maximilian Feichter (AC St. Veit/Glan)

Schüler B: Jasmin Kutej (HSV Triathlon Kärnten) & Felix Feichter (AC St. Veit/Glan)

Schüler A: Lani Buchatschek (AC St. Veit/Glan) & Leon Ivantschitsch (AVC-Klagenfurt – Triathlon)

Jugend: Kathrin Ritter (HSV Triathlon Kärnten) & Maximilian Legat (HSV Triathlon Kärnten)

Junioren: Leonie Hauser (HSV Triathlon Kärnten), Stephanie Ritter (HSV Triathlon Kärnten) & Clemens Taschek (HSV Triathlon Kärnten)

24-29: Franziska Zuder (Schwimmverein Villach) & Mathias Schenk (pewag racing team)

30-34: Lisa Watschinger (DG-TRI-Team Gösselsdorf) & Jürgen Kühschweiger (AC St. Veit/Glan)

35-39: Eva-Maria Galo (HSV Triathlon Kärnten) & Christoph Lorber (HSV Triathlon Kärnten)

40-44: Nathalie Christian (Schwimmaktivclub Klagenfurt) & Alexander Rauter (RTM Klagenfurt)

45-49: Sonja Tajsich (HSV Triathlon Kärnten) & Andreas Schafferer (AC St. Veit/Glan)

50-54: Nina Pokorny (AC St. Veit/Glan) & Andreas Petschar (Schwimmverein Villach)

55-59: Gitta Mori (AC St. Veit/Glan) & Egon Sulics (AC St. Veit/Glan)

60-64: Wilhelm Mack (Athletik Club Moosburg)

65-69: Manfred Schrottenbach (HSV Triathlon Kärnten)

70-74: Teodor Pichler (HSV Triathlon Kärnten) Gesamt-Sieger:in Erwachsenen-Cup: Lisa Watschinger (DG-TRI-Team Gösselsdorf) & Christoph Lorber (HSV Triathlon Kärnten) Vereinswertung: Sieger Nachwuchs Cup: AVC-Klagenfurt – Sektion Triathlon

Sieger Erwachsenen Cup: HSV Triathlon Kärnten