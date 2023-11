Konnte nicht mehr bremsen: Drei Personen bei Unfall verletzt

Veröffentlicht am 13. November 2023, 09:19 / ©5 Minuten

Im Bereich einer Kreuzung in Spittal musste heute Morgen, gegen 5.15 Uhr, ein 63-jähriger Lenker aus Spittal sein Auto wegen eines die Fahrbahn überquerenden Fußgängers anhalten. Eine nachkommende 29-jährige Autolenkerin aus Spittal konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das anhaltende Fahrzeug auf. Bei dem Verkehrsunfall erlitten beide Lenker und eine 66-jährige Beifahrerin im vorderen Fahrzeug Verletzungen unbestimmten Grades und mussten von der Rettung in das Krankenhaus Spittal gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2023 um 09:52 Uhr aktualisiert