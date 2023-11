Kostenlose Elternberatung im Rahmen des Eltern-Kind-Passes gestartet

„Es ist die Aufgabe einer modernen Familienpolitik, Eltern in der besonderen und sensiblen Zeit der Schwangerschaft bestmöglich zu unterstützen – und das tun wir mit dem neuen Eltern-Kind-Pass. Neben den Leistungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge haben wir eine neue Elternberatung eingeführt, in der es Unterstützung zu Themen wie dem neuen Alltag mit Kind, partnerschaftliche Aufteilung der Elternzeit und Karenz oder auch Auswirkungen von unter anderem Teilzeit auf Pension sowie Pensionssplitting geben wird. So können wir Eltern, insbesondere Frauen, Informationen für Entscheidungen bieten, wenn es um partnerschaftliche Aufteilung geht und die Väterbeteiligung steigern„, so Familien- und Frauenministerin Susanne Raab.

Für Mütter und Väter:

Sowohl werdende Mütter als auch Väter können von dieser gemeinsamen Beratung profitieren und sich dadurch auf den neuen Familienalltag vorbereiten.

Die Elternberaterin informiert umfassend über verschiedene Themen, darunter: finanzielle Leistungen rund um die Geburt

die partnerschaftliche Aufteilung der Familienzeit

verschiedene Karenzmodelle

Elternteilzeit

den Wiedereinstieg in den Job

Pensionssplitting

Elternsein

Erziehung

Konfliktbewältigung

Individuelle Anliegen besprechen

Darüber hinaus können auch individuelle Anliegen und Sorgen rund um den neuen Lebensabschnitt besprochen werden. „Nutzen Sie als werdende Eltern die 50-minütigen Beratungseinheiten, um Fragen zu klären und Unterstützung zu erhalten. Termine nach telefonischer Voranmeldung bei der Frauenberatung Villach, Peraustraße 23, Telefon 04242 24609“.