Klagenfurter gab Bankdaten an: Tage später fehlen tausende Euro

Veröffentlicht am 13. November 2023

Nach der Aufforderung in einem vermeintlichen E-Mail einer Bank am 10. November, folgte ein 54-jähriger Klagenfurter einem Link und gab seine Bankdaten bekannt. Am nächsten Tag bemerkte der Mann, dass von seinem Konto mehrere Abbuchungen getätigt wurden.

Das Opfer erleidet einen Schaden von mehreren Tausend Euro.