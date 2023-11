Süßer Neustart: „Mehlspeisenfräulein“ wird zu „Oh la la“

Veröffentlicht am 13. November 2023, 12:00 / ©Markus Himberger

„Mehlspeisenfräulein“ in der Grubenstraße hat nach elf Jahren eine aufregende Veränderung erlebt, denn Simon Hauzenberger, Lisa-Maria Jäger und Franz Reiter haben die Räumlichkeiten übernommen und geben der Konditorei einen frischen Anstrich. „Die Eröffnung von ‚Oh la la‚ markiert den Start einer Auftragskonditorei mit einer erweiterten Auswahl an köstlichen Mehlspeisen und Torten für diverse Anlässe. Die Palette umfasst auch verlockende vegane Variationen,“ wie Lisa-Marie mit Freude gegenüber 5 Minuten berichtet.

Vielfalt, Innovation und Expertise

„Das Team von „Oh la la“ zeichnet sich durch langjährige Erfahrung und eine eingespielte Zusammenarbeit aus. Eine wertvolle Bereicherung ist Silvia von Kaffee Fotter, die das Team mit ihrer Expertise unterstützt,“ erzählt Simon begeistert. „Oh la la“ setzt auf Vielfalt und Innovation, nicht nur im Angebot von traditionellen Mehlspeisen und Torten, sondern auch durch die Bereitstellung köstlicher veganer Varianten. Ein besonderes Highlight ist die Möglichkeit, andere Cafés mit ihren süßen Kreationen zu beliefern.

Countdown zur süßen Eröffnung: „Oh la la“ startet offiziell Ende November

Die Türen von werden „Oh la la“ offiziell Ende November geöffnet, beginnend mit der Option zur Vorbestellung von Keksen. Kunden haben die Gelegenheit, sich in der Vorweihnachtszeit mit diesen Leckereien einzudecken, denn „Oh la la“ bietet im Dezember zwei spezielle Abholtermine an. Darüber hinaus können festliche Anlässe mit individuell gestalteten Weihnachtstorten versüßt werden, die auf Bestellung erhältlich sind.

