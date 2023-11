Auf Gleisen ins Glück: Villach als Highlight im Urlaubs-Express Programm

Am 2024

Veröffentlicht am 13. November 2023, 15:04 / ©Stadt Villach

Das Kölner Unternehmen reagiert damit auf die hohe Nachfrage seiner Kunden und erweitert sein internationales Angebot mit zahlreichen Fahrten von Hamburg und Düsseldorf in die beliebten Urlaubsregionen Kärntens.

Mehr Urlaubsmöglichkeiten

Die Wiederaufnahme der Verbindung nach Villach wurde von potenziellen Kunden intensiv gewünscht. Kärnten mit seiner beeindruckenden Natur und vielfältigen Urlaubsmöglichkeiten gilt als attraktives Ziel für Fahrgäste aus Deutschland, Skandinavien und den Niederlanden. Niko Maedge, Geschäftsführer von Train4you, betont die Möglichkeit einer engen Zusammenarbeit mit Kärnten, um das Angebot mittelfristig weiter auszubauen.

Interessante Reisemöglichkeit

Georg Overs von der Tourismusmobilitätszentrale Kärnten sowie Christian Pober, Tourismusstadtrat, zeigen sich begeistert über das Angebot, das nicht nur für auswärtige Gäste, sondern auch für die Bewohner Villachs interessante Reisemöglichkeiten schafft.

Ab 8. Mai 2024

Die Urlaubs-Express Sommersaison 2024 startet am 8. Mai 2024. Buchungen sind online unter www.urlaubs-express.de, telefonisch unter 0221 800 20 820 sowie in ausgewählten Reisebüros möglich. Alle UEX-Nacht- und Autoreisezüge verfügen über Schlaf- und Liegewagen sowie einen gastronomischen Service an Bord. Der Urlaubs-Express kann auch als Nachtzug ohne Fahrzeugmitnahme gebucht werden.