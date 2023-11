Radfahrer übersehen: Grazer (30) schwer verletzt

An der Kreuzung

Gegen 8.35 Uhr fuhr ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz mit seinem Firmen-Auto am Neufeldweg in Richtung stadteinwärts. Als er im Kreuzungsbereich mit der Brucknerstraße nach links in diese abbog, dürfte er den entgegen kommenden Radfahrer (30) übersehen haben.

Ins Krankenhaus eingeliefert

Bei der anschließenden Kollision mit dem Auto kam der 30-jährige Grazer zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Der Mann wurde vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt und in der Folge ins UKH Graz eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Am Fahrzeug entstand ein leichter Sachschaden. Hinweise auf eine Alkoholisierung konnte bei beiden Unfallbeteiligten nicht festgestellt werden.