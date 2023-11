Wein-Kultur-Bar Mariquita präsentiert exklusive Wohnzimmer-Krimilesung

Der Abend verspricht nicht nur spannende Einblicke in Zingerles neuesten Krimi „Das Scheusal im Berg“, sondern auch musikalische Untermalung durch Christian „CHL“ Lehner.

Informationen Datum und Ort: Donnerstag, 23. November 2023, 19:30 Uhr Wein-Kultur-Bar Mariquita, Osterwitzgasse 8, Klagenfurt Eintritt und Reservierung: Der Eintritt beträgt 15 Euro, und aufgrund der begrenzten Besucherzahl wird um Vorverkauf oder Reservierung bei Mariquita gebeten (Christian Lang, 0660/4243377).

Über „Das Scheusal im Berg“

Roland Zingerles elfter Kriminalroman entführt die Leser in die Sagenwelt der Kärntner Berge und kombiniert sie mit einem raffinierten Kriminalfall am Wörthersee. Detektiv Heinz Sablatnig steht vor der Herausforderung, nach einem Einbruch in Klagenfurt, bei dem eine Polizistin erschossen wurde, den Täter zu finden. Doch die Geschichte nimmt unerwartete Wendungen, als im Kärntner Hochgebirge ein Bergsteiger auf eine mysteriöse Pistole stößt und in eine abgeschiedene Kapelle gerät, wo ein Scheusal lauert.

Über den Autor Roland Zingerle

Roland Zingerle, geboren 1973, ist ein in Klagenfurt lebender freier Schriftsteller. Neben Romanen und Sachbüchern unterrichtet der Germanist und Kommunikationswissenschaftler Deutsche Literatur und Kreatives Schreiben.

Die Wein-Kultur-Bar Mariquita

Die Wein-Kultur-Bar Mariquita, benannt nach dem spanischen Wort für Marienkäfer, bietet eine einzigartige Mischung aus spanischer und lateinamerikanischer Kultur. Die Besitzer, Christian Lang und sein Team, präsentieren regionale Herzlichkeit, globale Offenheit und eine Leidenschaft für Wein und Imbisse aus der Alpen-Adria-Region.