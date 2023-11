Cool: Erfolgreiche Wintersportbörse im Kulturhaus Althofen

Veröffentlicht am 13. November 2023, 16:53 / ©Stadtgemeinde Althofen

Bereits am Freitag wurden rund 700 Artikel zur Verfügung gestellt, die am Veranstaltungstag von den Experten Horst Kurmann, Günther Messner und Wolfgang Fritz auf Aussehen, sowie Funktionsfähigkeit geprüft wurden. Die fachkundigen Experten standen den Kaufinteressenten am Verkaufstag mit ihrem umfassenden Wissen beratend zur Seite. Ein Unkostenbeitrag von 15 Prozent je verkauftem Artikel kommt einem sozialen Zweck zugute.

Dank und Verpflegung

Die reibungslose Organisation der Veranstaltung verdanken die Organisatoren den engagierten Mitarbeitern der Verwaltung sowie den Mitgliedern des Vereins Stocksport Treibach-Althofen. Für das leibliche Wohl sorgte der Verein FamilienGlück, der mit einer perfekten Verpflegung die Teilnehmer begeisterte.

Besonderes Highlight

Ein besonderes Highlight war der Besuch einer Delegation aus der Partnerstadt Tamm unter Bürgermeister Martin Bernhard. Die Gäste wurden begleitet vom Althofener Bürgermeister Walter Zemrosser, den Vizebürgermeistern Doris Hofstätter und Michael Baumgartner sowie Stadtrat Philipp Strutz. Der regen Austausch unterstreicht die Bedeutung solcher Veranstaltungen als soziale und kulturelle Treffpunkte für die Gemeinde und ihre Partnerstädte.