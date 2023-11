Drei schwere Verkehrsunfälle: Wochenende verlangte Florianis einiges ab

Kaindorf an der Sulm

/ ©FF Kaindorf an der Sulm

Veröffentlicht am 13. November 2023, 17:19 / ©FF Kaindorf an der Sulm

Der erste Einsatz ereignete sich auf der B74 nahe der Silberberg Weinbauschule. Es handelte sich um einen Verkehrsunfall mit verletzter Person. Am Einsatzort angekommen, galt es als erstes die Unfallstelle und die Unfallfahrzeuge abzusichern, sowie eine örtliche Umleitung über die Weinbauschule einzurichten. Ein Fahrer der zwei beteiligten Autos wurde durch eine fallen gelassene Zigarette abgelenkt und geriet auf die Gegenfahrbahn. Daraufhin touchierte er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Sie wurden bereits am Unfallort vom Roten Kreuz versorgt und in das nahe gelegene LKH zur Kontrolle gebracht.

Gegen Straßenlaterne gekracht

Gegen 21.30 ereignete sich im Ortsgebiet ein weiterer Unfall. Unverzüglich rückte eine noch im Rüsthaus befindliche Mannschaft zur Einsatzstelle aus. Ein junger Lenker verlor aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in eine Straßenlaterne. Nachdem das Fahrzeug mittels Wagenheber angehoben wurde, konnte die unter dem Fahrzeug eingeklemmte Laterne entfernt werden. Im Anschluss wurde das Fahrzeug gemeinsam mit der Polizei sicher abgestellt und die Unfallstelle gereinigt.

©FF Kaindorf an der Sulm ©FF Kaindorf an der Sulm

Auto schlitterte in steiles Gelände

Auch am Sonntagabend heulte in Kaindorf erneut die Sirene. Grund dafür war ein auf Abwege gekommenes Fahrzeug, das im steilen Gelände festhing. Nach erster Erkundung des Einsatzleiters stellte sich glücklicherweise heraus, dass keine Personen verletzt wurden. Nachdem der steile und schwer einsehbare Weingarten ausgeleuchtet wurde, konnte mit der Bergung des Autos begonnen werden. Nach einer nicht ganz unkomplizierten Bergung, wurde der Wagen wieder auf die Straße gebracht und der Besitzerin übergeben. Insgesamt standen 46 Florianis der Feuerwehr Kaindorf an der Sulm mit fünf Einsatzfahrzeugen im Einsatz. Auch das Rotes Kreuz, sowie die Polizei waren vor Ort.

©FF Kaindorf an der Sulm

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2023 um 17:25 Uhr aktualisiert