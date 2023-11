Musikalischer Glanz: Akademische Grade für Absolventen der GMPU

Unter der Anwesenheit von Hochschulreferent Landeshauptmann Peter Kaiser erhielten vier Master- und fünf Bachelor-Grade ihre Akademischen Titel. Zusätzlich wurden vier Abschlussdiplome für das auslaufende KONSE-Studium überreicht. Die Feierlichkeiten begannen mit dem Einzug der jungen Absolventen, begleitet von den Klängen der Akkordeon-Klasse von GMPU-Professor Roman Pechmann.

In kurzer Zeit viel erreicht

Landeshauptmann Peter Kaiser, auch Vorsitzender des Universitätsrats der GMPU, gratulierte den Absolventen im Namen des Landes. Er betonte nicht nur den Stolz über den erfolgreichen Studienabschluss, sondern auch darüber, was in den letzten Jahren für Kärnten, die Jugend und die Studierenden erreicht wurde. Die GMPU, als die jüngste tertiäre Bildungseinrichtung in Kärnten, habe in kurzer Zeit Beachtliches geleistet. Kaiser wies auf bevorstehende Herausforderungen hin, darunter die Re-Akkreditierung und das Ziel, das Dissertationsrecht zu erlangen.

Nur ein Teil der Absolventen

Rektor Roland Streiner hob hervor, dass die Akademische Feier nur einen Teil der Absolventen repräsentiere. Insgesamt wurden 14 Master-Abschlüsse, 21 Bachelor-Abschlüsse und 11 KONSE-Abschlüsse verliehen. Streiner unterstrich die Entwicklung der GMPU seit der Gründung und verwies auf 80 erfolgreich umgesetzte Forschungsprojekte. Das Engagement der Universität konzentriere sich auf die Förderung künstlerischer, wissenschaftlicher und forscherischer Kompetenzen sowie auf die Weiterentwicklung des Bildungsstandortes Kärnten.