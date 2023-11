Von Klagenfurt nach Bregenz: Krasanovskys Theaterstück erobert die Bühnen

Die Anerkennung dieses außergewöhnlichen Theatertextes wird durch die Zusammenarbeit mit dem Klagenfurter ensemble, den Bregenzer Festspielen und dem Theater KOSMOS auf die Bühne gebracht.

Am 1. August 2024

Die Uraufführung des Werks findet am 1. August 2024 im Rahmen der renommierten Bregenzer Festspiele statt und markiert einen Höhepunkt in der kreativen Partnerschaft dieser Theaterinstitutionen. Nach dieser vielversprechenden Premiere wird das Stück an weiteren fünf Spielstätten der Theaterallianz aufgeführt, darunter natürlich auch in der theaterHALLE11.