Wheels for Charity lädt ein: Weihnachtszauber für einen guten Zweck

Die Organisation freut sich darauf, Gäste aus nah und fern bei dieser bedeutenden Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Das Event verspricht einen besinnlichen und zugleich unterhaltsamen Abend. Das Team von „Wheels for Charity“ hat ein vielfältiges Programm zusammengestellt, um den Gästen eine unvergessliche Zeit zu bereiten. Musik, Unterhaltung und festliche Stimmung stehen auf der Agenda. Am 9. Dezember um 18 Uhr beginnt es in St. Veit an der Glan am Prof. Ernst-Fuchs-Platz 1.

Karten sichern

Alle wichtigen Informationen zum Event, darunter das genaue Programm, sind auf der Wheels for Charity Facebook Seite zu finden. Um sicherzustellen, dass niemand dieses Ereignis verpasst, wird empfohlen, sich rechtzeitig ein Ticket zu sichern. Die Eintrittskarten kosten 29 Euro und ermöglichen nicht nur den Zugang zu einem Programm, sondern tragen auch aktiv zur Unterstützung von Hannah und Adam bei.