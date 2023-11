Sonne & Regen: So wird das Wetter am Dienstag in Kärnten!

Veröffentlicht am 13. November 2023, 21:26 / ©Thomas Kaiser

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Dienstag wird: Frühnebel ist nur lokal präsent, wobei das östliche Klagenfurter Becken am Vormittag eher von nebelig-trübem Wetter betroffen sein könnte.

Sonne und Regen

In den Regionen in der Nähe des Alpenhauptkamms wird die Sonne weniger präsent sein, und hier besteht die Möglichkeit, dass ab dem späten Nachmittag vereinzelt Regenschauer auftreten. Zum Abend hin und in der Nacht verdichtet sich die Bewölkung, und ab dem späten Abend erfasst Regen weite Teile des Landes.