So wird das Wetter am Dienstag in Österreich

Die Wetterexperten der GeoSphere Austria wissen wie das Wetter am Dienstag wird: Eingelagert in eine westliche Strömung liegt eine Störungszone quer über Österreich und bringt verbreitet dichte Wolken und besonders im Westen und an der Alpennordseite immer wieder Regen. Die Schneefallgrenze sinkt tagsüber von Norden her auf rund 1700 bis 2400m Seehöhe. Im Nordosten Österreichs wird kaum Regen erwartet.

Süden und Südosten:

Wetterbegünstigt sind der Süden und Südosten des Landes. Hier scheint sogar zeitweise die Sonne. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Südwest bis West, im Süden ist es windschwach. Frühtemperaturen je nach Wind 1 bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen 11 bis 16 Grad.