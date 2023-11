Vier Räder für die Menschlichkeit: Autohaus spendet Kältebus an Caritas

Veröffentlicht am 14. November 2023, 07:56 / ©Caritas/Neuhold

Ein starkes Zeichen der Menschlichkeit und Unterstützung wurde durch die Familie Gady und ihr Autohaus am Montag gesetzt. Anlässlich des bevorstehenden Starts des Kältetelefons übergab Gady den dringend benötigten „Kältebus“ an die Caritas. Ihr Ziel ist klar definiert: Niemand soll diesen Winter draußen schlafen müssen. Am Mittwoch, dem 15. November 2023, starten das Kältetelefon der Caritas, der Kältebus und die Winternotschlafstelle ihren Betrieb. Bis April wird das Fahrzeug des Autohauses Gady dem Team zur Verfügung stehen.

Engagierte Unterstützung

Ingrid Gady selbst engagiert sich als ehrenamtliche Helferin und fährt im Team mit: „Das Projekt ‚Kältebus‘ ist für mich eine wunderbare Möglichkeit, Menschen in Not ein Stück ihrer Würde zurückzugeben“, erklärt sie ihre Motivation. Caritasdirektorin Nora Tödtling-Musenbichler betont die Bedeutung dieser großzügigen Unterstützung seitens der Unternehmerfamilie Gady: „Sie ermöglicht es uns, Menschen in extremen Notlagen zu erreichen und ihnen Hilfe anzubieten.“

Schnelle Hilfe Wenn du in Graz in den Abendstunden eine obdachlose Person im Freien sehen, kannst du schnell und unkompliziert unter der Nummer des Caritas-Kältetelefons 0676/88015-8111 Hilfe anfordern – täglich von 18 bis 24 Uhr. Die Mitarbeiter des Kältetelefons machen sich dann umgehend auf den Weg, um Kontakt aufzunehmen und Obdach anzubieten. Für diejenigen, die dies ablehnen, werden warme Schlafsäcke, Decken, Jacken sowie Tee und Snacks bereitgestellt.

3054 Übernachtungen, 461 Kältetelefon-Anrufe und großzügige Spende

Im vergangenen Winter war die Winterhilfe der Caritas äußerst effektiv. Die Winternotschlafstelle zählte 3054 Übernachtungen und das Kältetelefon verzeichnete 461 Meldungen. Als Ergänzung zum Kältebus hat die Familie Gady einen Scheck über 2000 Euro überreicht, der für Thermoskannen, warme Kleidung und Socken verwendet wird.