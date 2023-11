Steirische Polizistinnen ausgezeichnet: 15-Jähriger aus Mürz gerettet

Am 14. Oktober 2022 retteten Kristina Ingrid Scheikl und Eva Unterreiner einen Jugendlichen, der bei Arbeiten an einem Kleinwasserkraftwerk in Kindberg in Lebensgefahr geraten war. Der 15-Jährige war auf einer Gummimatte in etwa zwei Metern Höhe beschäftigt, als diese plötzlich abrutschte und er bewusstlos in die Mürz fiel. Seine Kollegen entdeckten ihn und versuchten ihn aus dem Fluss zu retten, jedoch gestaltete sich die Situation aufgrund der starken Strömung äußerst schwierig.

Steirerinnen retten Jugendlichen aus eiskaltem Fließgewässer

Sofort nach der Alarmierung trafen die Polizeibeamtinnen am Ort des Geschehens ein. Erkennend die Ernsthaftigkeit der Lage, begaben sich beide ohne zu zögern in das eiskalte und gefährliche Fließgewässer, um den Verunfallten zu retten. Durch ihren mutigen Einsatz und unter Einsatz ihres eigenen Lebens gelang es ihnen, den Bewusstlosen aus dem Wasser zu ziehen. Sowohl der Verunfallte als auch die Polizistinnen befanden sich in akuter Lebensgefahr aufgrund der eisigen Wassertemperatur und der starken Strömung.

Lebensrettende Heldentat

Dank des schnellen Handelns der beiden Beamtinnen konnte der 15-Jährige gerettet und in die intensivmedizinische Behandlung gebracht werden. Nach Informationen der behandelnden Ärzte hat er sich mittlerweile vollständig erholt und kann wieder seiner normalen Beschäftigung nachgehen.

Innenminister würdigt Mut und Einsatz

„Die geehrten Polizistinnen haben durch ihren Einsatz einem Menschen zu einem weiteren Geburtstag verholfen. Ich bedanke mich für ihren außerordentlichen Einsatz und ihr Engagement“, sagte Innenminister Gerhard Karner anlässlich der Verleihung der „Goldenen Medaille am roten Bande für Verdienste um die Republik Österreich (Lebensrettermedaille)“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2023 um 10:32 Uhr aktualisiert