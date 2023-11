Nach Wirbel um Lokal: Royal Foods eröffnet am Villacher Hauptplatz

Es gibt News aus der Villacher Gastroszene: Unternehmer Ali Yelmaz wird am Hauptplatz, in den ehemaligen Räumlichkeiten der Bank Austria Filiale, in wenigen Tagen das „Royal Foods“ eröffnen. Es handelt sich hierbei nicht um das erste Restaurant, das der Gastronom in Villach führt. Er steckt auch hinter dem “Royal Foods”-Standort in der Lederergasse.

Zweite Filiale eröffnet am 17. November

In der zweiten Filiale am Hauptplatz soll der Schwerpunkt auf gesunden Gerichten liegen. Auf der Speisekarte befinden sich hauptsächlich Bowls und Wraps aber auch Veggie- und Falafelgerichte. Auch „Schawarma“ wird angeboten, ein besonderes Fleischgericht der orientalischen Küche. „Es soll mehr gesunde Sachen geben“, erklärt Yelmaz im Interview mit 5 Minuten und lädt alle Villacher herzlich zur Eröffnung ein. Am 17. November um 11 Uhr öffnet das Lokal erstmals seine Pforten.

Diskussion um Neueröffnung

Im Vorfeld entflammte bereits eine heftige Diskussion über die geplante Neueröffnung. Sogar eine Petition rund um den Imbissladen ließ die Wogen in Villach hochgehen, 5 Minuten berichtete.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2023 um 11:31 Uhr aktualisiert