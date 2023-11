Diebstahlserie in Österreich: Auch Spittaler Werkzeughandel betroffen

Spittal an der Drau

Zwischen dem 10. Oktober und 10. November 2023 wurde aus einem Werkzeughandel in Spittal an der Drau eine Dübelmaschine gestohlen, wobei der finanzielle Schaden mehrere Hundert Euro beträgt. Die örtliche Polizei stellte im Zuge ihrer Untersuchungen fest, dass ähnliche Diebstähle österreichweit stattgefunden haben, darunter fünf weitere Fälle in Vorarlberg und Oberösterreich, bei denen Dübelmaschinen desselben Typs entwendet wurden. Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen, und die Unternehmen werden ermutigt, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen, um sich vor weiteren Diebstählen zu schützen.

