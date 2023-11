Achtung! BMF warnt vor betrügerischen E-Mail-Nachrichten!

Veröffentlicht am 14. November 2023, 14:19 / ©Pexels/Andrea Piacquadio

Diese betrügerischen Nachrichten zielen darauf ab, persönliche Daten zu stehlen, indem sie die Empfänger auffordern, einen Link zu öffnen und dort ihre sensiblen Daten einzugeben, unter dem Vorwand einer Rückerstattung.

Gefälschte E-Mail

Die gefälschten E-Mails geben vor, von „FinanzOnline“ zu stammen und versprechen eine Rückerstattung von nicht weniger als 749,42 Euro. Inhaltlich behaupten sie, dass die Empfänger noch Anspruch auf eine Mehrwertsteuererstattung haben und sollen daher ihre Daten über ein angeblich sicheres Online-Portal eingeben.

Achtung!

Das BMF warnt wiederholt vor derartigen Betrugsversuchen, die über verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mail, SMS und Telefonanrufe erfolgen. Der Hinweis erfolgt, dass die offiziellen Informationen des BMF normalerweise in Form von Bescheiden per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt werden. Das Ministerium fordert niemals persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen über E-Mails ab.

Nachrichten löschen

Die Hyperlinks in den gefälschten E-Mails führen zu betrügerischen Webseiten im Stil von Finanz Online, die die Eingabe persönlicher Daten, insbesondere Kontoinformationen, verlangen. Das BMF betont, dass diese E-Mails und verlinkten Webseiten Fälschungen sind und warnt davor, den darin enthaltenen Anweisungen zu folgen, auf Links oder Dateien zu klicken oder persönliche Daten preiszugeben. Stattdessen wird empfohlen, solche E-Mails und SMS-Nachrichten sofort zu löschen.