Metaller in Aufruhr: Am Mittwoch wird in Liezen gestreikt

Die sechste Verhandlungsrunde der Gewerkschaften PRO-GE und GPA mit dem Fachverband Metalltechnische Industrie (FMTI) für den Kollektivvertrag Metallindustrie wurde nach elfstündiger Verhandlung ohne Ergebnis unterbrochen. Das Angebot für Lohn- und Gehaltserhöhungen mit im Schnitt sechs Prozent sei weiter deutlich zu gering, heißt es in einer Aussendung des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB).

Streik in 200 Betrieben angekündigt

Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA werden nun die Schlagzahl wie angekündigt deutlich erhöhen. Bis 17. November rufen die Gewerkschaften vorerst in rund 200 Betrieben der Metalltechnischen Industrie (FMTI) zu eintägigen Streiks auf. „Es reicht. Wir haben am Verhandlungstisch alles versucht. Es gibt nach einem Verhandlungsmarathon von sieben Wochen noch immer keine Bereitschaft der Arbeitgeber, ein faires Angebot für nachhaltige Lohn- und Gehaltserhöhungen auf den Tisch zu legen. Die Streikbereitschaft ist riesengroß und das bekommen sie jetzt zu spüren“, sagen die beiden Chefverhandler der Arbeitnehmer:innen, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA).

Auch in der Steiermark wird gestreikt

Auch in Liezen ist ein Streik für Mittwoch, den 15. November geplant. Der Protest wird über drei Stunden (von 9 bis 12 Uhr) hinweg in der Maschinenfabrik Liezen (MFL) stattfinden. 1000 Angestellte werden während dieser Zeit ihre Arbeit nicht verrichten. Soll der Streik keine Wirkung zeigen, so will man ab Montag in einen unbefristeten Protest treten, berichtet Heribert Grasser von der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) auf Anfrage von 5 Minuten. „Wenn es zu keiner Lösung, und davon ist aufzugehen, wird ganztägig gestreikt. Es werden noch weitere Betriebe nachziehen“, betont er. Auch in Altenmarkt bei St. Gallen soll am kommenden Donnerstag, den 16. November gestreikt werden.

