Kärntner Volkspartei trauert um Reinhilde Altersberger

Landesparteiobmann der ÖVP, Martin Gruber, drückte die tiefe Betroffenheit der Volkspartei über den Verlust von Reinhilde Altersberger aus. „Die Familie der Volkspartei trauert mit den Angehörigen von Reinhilde Altersberger. Sie wird uns als unermüdliche Kämpferin für soziale Anliegen in Erinnerung bleiben, engagierte sie sich doch beim Hilfswerk, war Gründungsmitglied der ‚Aktion Leben‘ und ‚Rettet das Kind‘ und maßgebliche Triebfeder für die Gründung des ersten Kärntner Frauenhauses. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen.“

„Eine Pionierin für Frauen“

Markus Malle, Clubobmann der ÖVP, erinnerte an Altersbergers herausragende Rolle als Vorreiterin für Frauen in der Politik. „Reinhilde Altersberger war eine Pionierin für Frauen in der Politik. Bereits in den 70er-Jahren war sie eine starke Stimme im Gemeinderat und später auch im Landtag. Das Team des ÖVP-Landtagsclubs gedenkt ihr als ein Vorbild dafür, wie eine Frau ihre Stimme erhebt und sich verantwortlich für die Zukunft von Gemeinde und Land einsetzt.“