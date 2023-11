„Sind in Schockstarre“: Diebe brachen in Eltern-Kind-Cafè ein

Veröffentlicht am 14. November 2023, 15:16 / ©Montage: Nimmerland Cafe / pixabay

Das Eltern-Kind-Café in Klagenfurt ist ein gemütlicher Ort, der vor allem Familien zum Verweilen einlädt. Nun wurde der Betrieb Schauplatz eines Verbrechens. In der Nacht auf den 14. November brachen Diebe in die Räumlichkeiten ein und hinterließen eine Spur der Verwüstung.

Betrieb bleibt vorerst geschlossen

„Bei uns wurde eingebrochen, deshalb bleibt das Nimmerland-Café vorerst geschlossen“, teilen die Betreiberinnen am Dienstagmorgen mit. Laut Polizei wurden mehrere tausende Euro gestohlen. Die Diebe sollen sich durch gewaltsames Öffnen einer Hintertür Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft haben. Konkrete Hinweise zu den Tätern gibt es derzeit nicht, die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

„Befinden uns selbst noch in Schockstarre“

Der Schock bei den Unternehmerinnen sitzt noch tief. „Derzeit befinden wir uns selbst noch in Schockstarre. Die Polizei war bereits da und jetzt ist noch die Spurensicherung am Werk“, erzählt Betreiberin Natascha Strutz gegenüber 5 Minuten. Eigentlich hätte es heute ein ganz normaler Arbeitstag für sie werden sollen, doch sie musste eine böse Überraschung erleben. „Ich habe es heute Früh gemerkt weil ich eigentlich arbeiten wollte. Dann hab ich gesehen, dass die Türe mit einer Brechstange aufgebrochen wurde. Ich bin reingestürmt und hab das Chaos gesehen“, schildert sie den Vorfall.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.11.2023 um 15:22 Uhr aktualisiert