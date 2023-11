Von Graz nach Kärnten: Fabio Tilli verhilft zum schmerzfreien Leben

Für Tilli steht der Mensch im Mittelpunkt seiner Therapie. „Mir ist wichtig, Ihre gesundheitlichen und persönlichen Ziele zu verstehen. Gemeinsam finden wir die passende Therapie, um Sie zurück in den Alltag zu bringen und Ihre sportlichen Aktivitäten wieder aufzunehmen“, betont Tilli, der zuvor drei Jahre in der Sportchirurgie Plus in der Privatklinik Graz-Ragnitz tätig war. „Zusätzlich baute ich mein eigenes Therapiezentrum in Vasoldsberg auf und betreute die Profimannschaft des SV Lafnitz in der 2. Fußball-Bundesliga.“

Schmerzfreier Alltag

Tillis Motto, „Zurück in den schmerzfreien Alltag und noch viel weiter!“, spiegelt seine Herangehensweise an die Physiotherapie wider. Er behandelt Patienten vor und nach Operationen, lindert Beschwerden im gesamten Körper – von Schulter über Wirbelsäule bis hin zu Hüfte, Knie oder Sprunggelenk und bietet „Crafta“-Behandlungen an. Dabei handelt es sich um eine spezielle Technik in der manuellen Physiotherapie für Beschwerden im Gesicht, Kiefer, Kopf und Nacken. In seiner Praxis verfügt der Fit-Instruktor über einen voll ausgestatteten Fitness- und Krafttrainingsraum, um individuelle Übungen für zu Hause durchzuführen.

Auch ohne Überweisung

Seine Leistungen sind sowohl mit ärztlicher Verschreibung (alle Kassen) als auch ohne Überweisung in Anspruch nehmbar. Termine können einfach online oder telefonisch vereinbart werden.