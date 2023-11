Vandale verwüstete Behinderten-WC des Med Campus

In der Zeit zwischen 7 und 22 Uhr fand in den Räumlichkeiten des Med Campus Graz in der Neuen Stiftingtalstraße eine Veranstaltung mit etwa 100 Besuchern statt. Zu einem unbekannten Zeitpunkt riss ein bislang unbekannter Täter in der Behinderten-Toilette einen Wasserboiler aus der Wandverankerung, wodurch auch die Wasserzuleitung beschädigt wurde. Es kam zu einem massiven Wasseraustritt, der erst am nächsten Tag bemerkt wurde. Das Untergeschoß sowie das Erdgeschoß wurden durch die Wassermassen stark beschädigt.

Hast du etwas gesehen? Personen (Besucher der Veranstaltung), die Hinweise zur Tat geben könnten, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Graz-Riesplatz unter der Nummer 059133/6592 in Verbindung zu setzen.